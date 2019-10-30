Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısı 11'e yükseldi

Taşköprü sarımsağı, siyez bulguru ve çekme helvasının da aralarında bulunduğu coğrafi işaretli ürün sayısı taş baskısının da eklenmesiyle 11'e yükseldi.

7-11 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Kastamonu'nun yöresel ürünlerinin tanıtıldığı, Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX ) ve Coğrafi İşaretler Değerlendirme Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Vali Yardımcısı Vekili İbrahim Çenet, İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Taşköprü sarımsağı, Taşköprü kuyu kebabı, Pınarbaşı kara çorba, Tosya pirinci, Tosya bıçkısı, Daday etli ekmeği, Kastamonu çekme helvası, Kastamonu simidi, Devrekani hindi banduması ve Kastamonu siyez bulgurundan sonra Kastamonu'nun yeni coğrafi işaret alan ürünü taş baskısı oldu.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, coğrafi işaret konusuna çok önem verdiklerini belirterek, bununla ilgili çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Coğrafi işret ile ilgili komisyon halinde yürütülen çalışmalarda şuanda 11. Coğrafi İşret alındığını ve Antalya'daki YÖREX Fuarında taşbaskının coğrafi işaret belgesinin Ticaret ve Sanayi Odası'na takdim edildiğini hatırlatan Vali Karadeniz, “Yakaladığınız başarı güzel bir başarı ama daha yapmamız gereken işleri de unutmayalım. En son bana Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğümüzden verilen bilgiye göre şuanda bizim başvurusunu yaptığımız ve sıra bekleyen ürün sıralamasında Türkiye'de dördüncü sıradayız. Biz eğer ilk üçte yer alacağız hedefini koymuşsak demek ki daha fazla ürünle başvuru yapmamız gerekiyor. Buradan çıkan sonuç bu dolayısıyla yine Kastamonu'muza ilçelerimize ait önemli ürünlerle ilgili çalışmaları o ürünün hangi kurum ya da O da adına tescili yapılacaksa, o oda ile birlikte çalışmasını yaparak bu sayıyı arttırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise, Kastamonu taş baskı ve daha önce onaylanan siyez bulgurunun coğrafi işaret belgesini Antalya'da düzenlenen YÖREX'te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldığını kaydetti.

Başkan Fındıkoğlu, sırada bekleyen ürünlerin coğrafi işaret almasıyla Kastamonu'nun en çok coğrafi işarete sahip illerin arasına gireceğini belirterek, bu konuda hızlı bir çalışma içerisinde olacaklarını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türk Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından Kastamonu Taşbaskı ve Kastamonu Siyez Bulguru adına Kastamonu'nun verilen Coğrafi İşaret Tescil Belgesi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu tarafından Vali Karadeniz'e takdim edildi.