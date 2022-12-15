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Kastamonu'nun gizli hazinesi Ginolu Kalesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bulunan Ginolu Kalesi’nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bulunan Ginolu Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.


Karadeniz kıyısındaki Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan bulunan Ginolu Kalesi, yeniden gün yüzüne çıkartılıyor. Milattan önce 5'inci yüzyılda yerleşimin başladığı ve Venedik ve Ceneviz kolonizasyonu sırasında önem kazanan kalede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılmıştı. Çalışmaların devam ettiği kalede, yapılan onarım çalışmalarının yanı sıra, vatandaşların vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar da oluşturuyor.


Kaledeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

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