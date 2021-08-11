Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Gökçeağaç köyünün Gökçeağaç çayının taşması sonucu ekili alanlar zarar gördü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Gökçeağaç köyünde aşırı yağmur yağışı sonrasında çayın taşması sonucu ekili alanlar zarar gördü.

Hanönü ilçesine 5 km uzaklıkta bulunan Gökçeağaç köyü ekili alanları Gökçeağaç çayının taşması sonucu büyük zarar gördü. 200 dönüm çeltik alanın sular altında kaldığı Gökçeağaç köyünde Sarıçalı Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yol ise kullanılamaz hale geldi. Aşırı yağmur yağışı oluşan sel ile çayın üzerindeki köprü, hasar gördü. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, zarar gören tarım arazilerinin tespitinin yapılması için çalışma başlattı.

Selde oluşan zarar hakkında bilgi veren çeltik üreticisi Hayri Ünal, “Rahmet felakete dönüştü. Çeltiklerimiz gitti, bu zamana kadar böyle sel felaketi görmedim. Yaklaşık 200 dönüm arazimiz sular altında kaldı. Gökçeağaç köyünde sarıçalı mahallesine giden köprü yolu kapandı, her iki taraftan taşan sular araziyi ve köprüyü tehlike altında tutuyor” diye konuştu.

İlçe kaymakamlığından yapılan açıklamaya ise Yukarıçakırçay köyü ve Gökceağaç köyü Sarıcalı Mahallesine yolların selden zarar görmesi sonucu ulaşım sağlanamadığını bu bakımdan vatandaşların dikkatli olmaları istendi.