İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'nun ilk pozitif vakası alkışlarla taburcu edildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde umreden döndükten sonra evinde rahatsızlanarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan ve pozitif teşhisi konulan Yaşar Çetin, alkışlarla taburcu edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde umreden döndükten sonra evinde rahatsızlanarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan ve pozitif teşhisi konulan Yaşar Çetin, alkışlarla taburcu edildi. Çetin, moral ve motivasyonunu yüksek tutarak daha çabuk iyileştiğini söyledi.


Tosya ilçesinde umreden dönen ve evinde kendisini izole ettiği sırada rahatsızlanarak Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan 60 yaşındaki Yaşar Çetin, korona virüs şüphesiyle Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Kastamonu'da korona virüsü teşhisi konulan ilk vaka olan Çetin, 23 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Güvenlik önlemi alınarak taburcu edilen Çetin, doktor, hemşire, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerinin alkışları ile evine uğurlandı. Çetin, Tosya ilçesindeki evinde 14 gün boyunca kendisini izole edecek.


Umre kafilesi başkanlığı yapan Yaşar Çetin, “Kastamonu'da böyle güzel bir hastane olması gerçekten bütün hastalarımız için, bizler için bir şanstır. Emeği geçenlerden, bırakıp gidenlerden Allah razı olsun. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Burada ilgi ve alakayı çok beğendim. Bizim şöyle bir şansımız oldu. Vaka sayısı çok düşüktü. Ben, umre kafilesi başkanıyım. Çok şükür umrecilerin toplanmasında, Tosya Kaymakamlığımızın, Sağlık Müdürlüğümüzün çok faydaları olmuştur. Hastane çalışanlarımıza buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Bizler için her türlü fedakarlığı yapan hemşire kardeşlerimize, bizlerin hizmetini yapan sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Bütün hastane çalışanlarına ve görevlilerine teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun” dedi.


Korona virüs tedavisinde maneviyatın çok önemli olduğunu söyleyen Çetin, “Eğer bir insan hasta olmadığı halde sağ iken zikir ile tespihatla meşgul olursa, burada tek başına kaldığı dönemlerde Kur'an ile meşgul olursa inanın bu sıkıntıları daha güzel atlatıyor. Çünkü eşim Şerife Çetin benden 1 gün sonra gelmesine rağmen benden 1 hafta önce taburcu oldu. Çünkü eşimin maneviyatı, benden biraz daha motivasyonu yüksekti. Hatta telefonla arayarak beni de motive etmeye çalıştı. Hemşirelerimiz, doktorlarımız, herkes bizleri çok mutlu etti. Allah hepinizden razı olsun. Haklarını helal etsinler” diye konuştu.


Basın mensuplarına da teşekkür eden Çetin, “Eğer dürüst gazetecilerimiz olmazsa kirli haberler çok fazla dolaşıyor. Bu yüzden görevinizde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.