Kastamonu'nun vaz geçilmez lezzeti: Banduma

Kastamonu'da, hindi eti ve yufkanın tereyağı ve cevizle lezzete dönüştürülmesi ile ortaya çıkan coğrafi işaretli "banduma", kenti ziyaret eden vatandaşların vaz geçilmezi arasında yer alıyor.

Binlerce yıllık bir kültür birikimi bulunan Kastamonu, yöresel yemekleriyle de dikkat çekiyor. Kastamonu'nun çok sayıdaki coğrafi işaretli yemekleri arasında yer alan "banduma", lezzetiyle hayran bırakıyor. Lezzeti yüz yıldan fazla süredir evlerde yapılan "banduma", restoranlarda da yapılıyor. 2019 yılında coğrafi işaret belgesi alarak lezzetini Türkiye ve tüm dünyada tescilleyen "banduma", Kastamonu'ya gelen turistlerin en çok tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor. İnce bir şekilde açılan hamurun kareler halinde kesilip, kaynamış hindi suyuna batırılarak üzerine ceviz ve tereyağı serpiştirilerek hazırlanan "banduma", şehrin vazgeçilmez lezzeti olarak yer alıyor.

"Kastamonu deyince banduması akla gelir"

"Banduma" ile ilgili bilgi veren Aşçı İsmet Mıstaçoğlu, "Banduma, Devrekani ve Daday ilçemizde daha yoğun olan bir yemek türümüz. Kadınların Kurtuluş Savaşında çocuklarını, eşlerini doyurmak için yaptıkları bir yemek. Hindi eti ve köy tavuğuyla yapılır. Suyunu kaynatarak, tereyağı, ceviz ile birlikte yapılır. Kastamonu deyince banduması akla gelir. Çok lezzetli bir ürün" dedi.