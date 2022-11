Kastamonu'nun yöresel lezzetlerine tam not

Kastamonu'da bölgenin coğrafi işaretli yemeklerini tadan Executive Chef ve Gastronomi Fenomeni Ersin Avşar, yöresel lezzetlere tam not verdi.

Kastamonu'nun, coğrafi işaretli lezzetlerine ilgi her gün artıyor. Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılması çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Kastamonu'nun yöresel lezzetleri ve yeni yemek trendleri ele alındı. Kastamonu Etkinlik çerçevesinde Executive Chef ve Gastronomi Fenomeni Ersin Avşar, Kastamonu'ya davet edildi. İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen Şef Ersin Avşar, Kastamonu Üniversitesinden öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilere yemek pişiren Şef Ersin Avşar, öğrencilerin gastronomi alanındaki sorularını yanıtladı. Daha sonra, tarihi Penbe Han'ı ziyaret eden Şef Ersin Avşar, Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinden oluşan coğrafi işaretli ürünlerini tattı. Penbe Han işletmecisi Filiz Kanburoğlu'ndan yöresel yemeklerin tarihçesini ve nasıl yapıldıklarını dinleyen Şef Ersin Avşar, Kastamonu'ya sektörün temsilcileriyle tekrar geleceğini söyledi.

“Gastronomi olarak buraya gelinmesini, bu lezzetlerin tadılmasını tavsiye ediyorum”

Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi aynı zamanda Executive Chef ve Gastronomi Fenomeni Ersin Avşar, “Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve İletişim Fakültesi'nin ortaklaşa düzenlediği Gastronomi etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldik. Etkinlikte atölye ve konferans düzenledik. Etkinlikten sonrada burada Penbe Han'da Kastamonu'nun lezzetlerini tattık. Hepsi coğrafi işaretli ürünlerdi. Tatmadığım birçok lezzeti burada tattım. Her şey çok güzeldi. Yemeklerin tarihini ve yapılışını bizlere aynı zamanda anlattılar. Güzel bir geçirdim. Bilindiği üzere Kastamonu tarihi bir şehirdir. Osmanlı şehridir. Turizm açısından çok gelişmiş, gelişmeye açık bir yer. Gastronomi ile birlikte de bunların bağlaştırılması sonuç itibariyle yapılan bir etkinlik var. Gastronomi olarak buraya gelinmesini, bu lezzetlerin tadılmasını tavsiye ediyorum” dedi.

“Kastamonu, Gastronomi şehirleri arasında sayabileceğim illerin arasında yer alıyor”

Kastamonu gastronomisinin önemine dikkat çeken Avşar, “Türkiye'de gezmediğim şehir kalmadı. Dünya'da birçok ülkeye gittim buraları gezdim. Kastamonu'nun gastronomisi olarak sayabileceğim gastronomisi iyi olan illerin birkaç tanesinin içerisinde bulunuyor. Ben, Kastamonu'ya ilk kez geldim. Birçok kez öncesinden etkinlik düzenlenecekti fakat bir türlü denk getirip gelememiştim. Şimdi buraya geldiğimde neden bu kadar geç kaldığımı kendi kendime sorguluyorum. Hakikaten çok güzel, ortam güzel, karşılama güzel, şehir güzel, lezzetler güzel. Ben, artık arkadaş ortamımda, dost ortamlarında muhabbet sırasında şehirlerle ilgili konuşmalarda mutlaka Kastamonu ile ilgili anlatabileceğim birçok konuyu buradan İstanbul'a gidince anlatacağım” diye konuştu.

“Kastamonu'nun unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerini gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz”

Penbe Han işletmecisi Cahit Kanburoğlu ise, “Kastamonu'nun coğrafi işaretli lezzetlerinden ikram edilen yemeklerin tarihi ve özelliklerinden bahseden Penbe Han işletmecisi Cahit Kanburoğlu ise, “Haluçka, tirit, banduma, mantı, et ekmeği ve pastırmalı ekmeği gibi yöresel lezzetlerimizden ikram ettik. Pastırmalı ekmek ile ilgili bir geleneğimiz vardı. Her Pazar günleri mutlaka aileler pastırmalı ekmek yaptırır ya da saç üzerinde et ekmeği yaptırır. Eskiden beri gelen böyle bir geleneğimiz var” dedi.

Penbe Han'da düzenlenen etkinliğe Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, Akademik Danışman Doç. Dr. Zübeyde Süllü ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Hakkı Çılgınoğlu da katıldı.