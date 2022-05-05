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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kastamonu’da sıcaklıkların 2 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu'da sıcaklıkların 2 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.


Kastamonu'da hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ilgaz Dağı, Tosya-Kastamonu Karayolu mevkiinde sıcaklığın 2 dereceye kadar düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu bölgeler beyaza büründü. Ekipler ise buzlanma riskine karşı yüksek kesimlerde tuzlama çalışması yaptı.

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