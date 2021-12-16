İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.


Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde Kastamonu şehir merkezinde kısa süreli etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini ise beyaza bürüdü. Etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı'nda kar yağışı 10 santime kadar ulaştı.


Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının kazalara ve yolların kapanmasına sebep olmaması için Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının gece saatlerinde devam etmesi bekleniyor.

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