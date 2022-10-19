Kastamonuspor taraftarlarının Galatasaray heyecanı

Tur mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak olan GMG Kastamonuspor taraftarları, otobüslerle İstanbul'a hareket etti. Taraftarlar, Galatasaray ile GMG Kastamonuspor'un oynayacağı müsabaka için heyecanlı olduklarını söyledi.

Tur mücadelesinde GMG Kastamonuspor, bu akşam saat 21.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Nef Stadyumunda oynanacak karşılaşma öncesinde büyük heyecan yaşayan GMG Kastamonuspor taraftarları, Kastamonu Belediyesi taraftan tahsis edilen otobüslerle İstanbul'a gitmek için yola çıktı. Şehrin farklı noktalarından kaldırılan otobüslerle yola çıkan GMG Kastamonuspor taraftarı karşılaşma için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

"Galatasaray'ı yenerek Kastamonu'ya mutlu şekilde döneceğimize inanıyorum"

Taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kastamonuspor Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Yazıcı, "Çarşamba gününün şu güzel sabahında GMG Kastamonuspor ile Galatasaray arasında oynanacak kupa maçına Kastamonuspor'un taraftarını uğurlamış bulunuyoruz. Bu organizasyonu yapan Kastamonu Belediyemize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısıyla Galatasaray'ı eler geliriz, biz takımımıza güveniyoruz. Cengiz Aygün başkanım sağ olsun zor zamanda ligin başlamasına kısa süre kalsa da takımı kurdu. Kulübümüze destek oldu, ona da ayrıca elinden gelen desteği gösterdiği için teşekkür ediyorum. İnşallah kupa maçında Galatasaray'ı yenerek Kastamonu'ya mutlu bir şekilde döneriz. Şu anda Cumhuriyet Meydanından iki tane Kastamonu Belediyemizin tahsis ettiği büyük otobüs kalkış yaptı. Diğer yerlerden de arkadaşlarımıza küçük otobüsler tahsis edilerek 35 kişilik minibüste kalktı. Bizlerle bilet konusunda irtibata geçen arkadaşlarımız oldu. Kendi araçlarıyla ya da taksi tutarak giden arkadaşlarımızda oldu İstanbul'a. İstanbul gurubumuzla da bunu organize ederek 500 kişiye yakın kişiyle irtibata geçildi. Bir de derneklerimizde İstanbul'da bu maça organize yaptı. Herhalde sanırım bu gece Nef Stadyumunu Kastamonuspor taraftarıyla dolduracağız. Takımımıza neşeyle gururla var gücümüzle destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Tur mücadelesinde GMG Kastamonuspor, bu akşam saat 21.00'da Galatasaray ile karşılaşacak. Karşılaşmada GMG Kastamonuspor'umuza başarılar diliyoruz. İstanbul'da takımımızı yalnız bırakmak istemeyen taraftarlarımızı sabah itibariyle yolcu ettik. Yolunuz açık sevinciniz daim olsun" ifadelerine yer verdi.