Kastamonuspor'un TFF'ye ödemesi gereken ücret karşılandı

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na ödemesi gereken ücret, İstanbul'da faaliyet gösteren Kastamonulu iş adamları tarafından karşılandı.

İstanbul'da faaliyet gösteren Kastamonulu iş adamları Cengiz Aygün ve Murat Demir'in girişimleri sonrası Kastamonuspor 1966'nın Türkiye Futbol Federasyonuna ödemesi gereken ücret için kampanya düzenlendi. Gün Medya'nın da sahibi Cengiz Aygün ve Güven Kepçe'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir'in de desteklediği kampanyaya İstanbul'da faaliyet gösteren çok sayıda Kastamonulu iş adamları da destek verdi.

Kastamonuspor 1966'nın önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonuna ödemesi gereken ücret, düzenlenen bu kampanya sayesinde karşılandı.

Kampanyayla ilgili bilgi veren iş adamı Murat Demir, kampanyanın halen devam ettiğini ve her zaman Kastamonuspor'u destekleyeceklerini belirterek, “Kastamonu 1966 Spor Kulübümüz için İstanbul'da başlattığımız maddi destek kampanyası ile acil ödenmesi gereken miktar temin edilmiştir. Az çok emeği geçen her bir iş adamımıza teşekkür ediyoruz. Kampanyamız halen devam ediyor. Kastamonuspor bizim, şehrimizin simgesi ve markasıdır. İnşallah bizlerde her zaman elimizden geldiğince imkanlar dahilinde şehrimizin markası olan Kastamonuspor'u destekleyeceğiz” dedi.

Demir, Kastamonuspor'un play-off'ta mücadele etme hakkını haftalar öncesinde garantilediğini fakat halen matematiksel olarak şampiyonluk mücadelesi de verdiğini hatırlatarak, “Kastamonuspor için maddi destek kampanyamız devam ediyor. İnşallah takımımız, play-off mücadelesi verirken oluşturulan bu kaynak büyük destek olacak inancındayız. İnşallah play-off'larda da iyi sonuçlar alarak TFF 1. Lige çıkacağız. Bizim buna inancımız tamdır” diye konuştu.