Kastamonu'ya 650 milyonluk sağlık yatırımı: Sismik izolatör sistemiyle inşa ediliyor

Kastamonu'da, 650 milyon liralık yatırımla inşa edilen 250 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde çalışmaların yüzde 16'sı tamamlandı. 2024 yılı Ağustos ayında çalışmaların bitmesi planlanan hastane, temelinde kullanılan sismik izolatör sistemi sayesinde depremlerden korunacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kastamonu'da hayata geçirilen proje ile 650 milyon TL'ye ihalesi yapılan 250 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde başlayan çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. 57 bin 448 metrekare kapalı alana sahip olacak ve yapımı 2 yıl sürecek olan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde fiziki çalışmaların yüzde 16'sı tamamlandı. İnşaat çalışmalarının tamamlanması hastanede 143 metrekarelik acil servis ve bir CPR odası, 1 adet MR odası, 2 röntgen odası ve 1 kemik dansimetre odası bulunacak. Hastane, elektro terapi üniteleri ile erkek ve kadınlar ayrı olmak üzere aynı anda toplamda 36 hastaya hizmet verebilecek. Ayrıca hastanede, mekanoterapi, uzay terapisi, ozon tedavisi ve akupunktur tedavi odaları da bulunacak.

Sismik izolatör sistemi ile inşa ediliyor

İnşaat çalışmaları devam eden hastanenin temelinde ise sismik izolatör sistemi kuruldu. Temelde kullanılan sistem ile hastanenin ihtimal depremlerden korunması hedefleniyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde gündeme gelen sismik izolatör sistemi, 2024 yılı Ağustos ayında açılması planlanan hastanede de yer alacak.

“650 milyon liralık 250 yataklı hastanemizin yatırımı devam ediyor”

Hastanedeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksek Kutlu, “Bugün ilimiz için büyük bir sağlık yatırımı olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizin yatırımını inceledik. Yüklenici firmadan son durumu hakkında bilgiler aldık. Hastanemiz 45 bin metrekare arsa alanı içerisinde 11 bin metrekare oturum alanı, 57 bin metrekare de kapalı alandan oluşmaktadır. Zemin artı 3 kat, 2 de bodrum katından mevcuttur. Binamızın yatak kapasitesi 250 yataktır. 25 polikliniğini bulunuyor. Hastanemizde nitelikli fizik tedavi üniteleri 36 adet, jimnazyum yataklı 12 tane, fizik tedavi için çocuk havuzu, yetişkin havuzu ve engelli yani ortopedik havuz olmak üzere üç tanede havuz vardır. Son derece modern, son derece ilimiz için sağlık alanında katkı sağlayacak bir yatırımdır. Yatırım maliyeti 650 milyon liradır. Yatırımımız devam etmektedir. Yatırımızda deprem izolatörleri kullanılmaktadır. Bunlarda malumunuz üzere günümüzde daha da önem kazanmıştır. Zaten hastaneler diğer binalar gibi değil, depreme en dayanıklı olması gereken binalardır. Zaten yapım teknikleri de ya izolatörlü ya da farklı teknikler kullanılarak yapılmaktadır” dedi.

Hastanenin inşaatının hızla devam ettiğini söyleyen Kutlu, “İnşaatı gayet güzel ve hızlı gidiyor. Bizler de takip ediyoruz. Normalde ihale süreci 700 gündür. Yani yaklaşık 2 yıldır. 2024 yılının Ağustos ayında hastanemizi bitirmeyi planlıyoruz. Hatta böyle hızlı giderse daha öncesinden de bitirebiliriz” diye konuştu.

“Otel konforunda rahat edebilecekleri bir hastane inşaa ediyoruz”

Otel konforunda hastaların uzun süre kalabilecek ve rahat edebilecekleri bir hastane inşa ettiklerini söyleyen Kutlu, “250 yatak kapasiteli 25 polikliniği olan 26 tane terapi ünitesi, 12 yataklı jimnazyum ünitesi, üç tane havuzu, çok nitelikli hizmetin verileceği MR, iki tane röntgen, kemik dansimetresi ölçülebilecek, detaylıgeleneksel tıp uygulamalarının da olacağı bölümlerle birlikte ilimizde malumunuz üzere mevcut Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi çok eski bir hastane, kapalı alanı 8 bin metrekare civarında. Yeni yeri ise 56 bin metrekare alana sahip, daha da büyük ve daha da modern bir şekilde 12 katlı bir alana sahip olacak. Çok modern bir şekilde burada hizmet vereceğiz. Odalarımız nitelikli odalardan oluşacak, banyo ve WC içerisinde olacak. Hastalarımızın rahat edebileceği, uzun süre yatıyor malum fizik tedavi hastalarımız, otel konforunda rahat edebilecekleri, tedavilerini olabilecekleri bir hastane olacak” şeklinde konuştu.

“Deprem izolatörleri sayesinde binanın hasar alması engellenmiş olacak”

Deprem izolatörleri sayesinde hastanenin ihtimal depremde hasar almasının engellendiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Kutlu, “Yüklenici firmanın temsilcileri biraz önce bizleri bilgilendirdi. Hastaneler, normal yapılardan çok daha güçlü demir ve beton donatılar kullanılarak yapılıyor. Depreme dayanıklı oluyor. Bunun için değişik teknikler kullanılıyor. Hastanemizde de izolatör sistemi kullanılmasını Sağlık Bakanlığımız tercih etti. Deprem izolatörü sayesinde aldığımız bilgilere göre deprem esnasında esnemesi daha rahat olacağından ötürü binanın duvarlarında çatlak ya da farklı şekilde zarar görmesi engellenmiş olacak. Hastane olduğu için binamız depremden sonra hızlı bir şekilde giriş sağlanabilecek yani hizmetine devam edebilecek. İnşallah tabii ki rabbim böyle bir afeti bizlere göstermez” ifadelerini kullandı.