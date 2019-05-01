Kastamonu'ya 73 milyon KÖYDES ödeneği gönderilecek

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında Kastamonu'ya bu yıl 73 milyon lira ödenek gönderilecek.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında bu yıl Kastamonu'ya 73 milyon TL ödenek gönderilmesi kararlaştırıldı. Kararı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, sosyal paylaşım hesabından duyurdu. Çelik, hesabında şunları yazdı: “Köylerimizin altyapı hizmetlerine harcanmak üzere 2019 yılında Kastamonu'ya gönderilecek Köy-Des ödeneği 1011 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 73 milyon TL olarak belirlendi. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'de en fazla KÖYDES ödeneğini alan il olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz”