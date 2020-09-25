İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli JASAT ekipleri yakaladı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, kasten öldürme suçundan aranan şüpheli şahsı saklandığı yerde yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürme suçundan arama kaydı bulunan S.Y., Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Kastamonu'da merkeze bağlı Pehlivan köyünde yakalandı. Gözaltına alınan S.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.