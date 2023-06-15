Katar, Bahreyn ve Umman'dan Kastamonu'ya yakın ilgi

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Katar, Bahreyn ve Umman'dan sosyal medya ve basın temsilcileri Kastamonu'ya gelerek şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezecekler.

Kastamonu Valiliği himayelerinde, Kastamonu Turizm ve Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Özel İdaresi koordinasyonunda yerel yönetimler ve özel sektör temsilcileri iş birliğinde gerçekleştirilen Kastamonu Destinasyon Tanıştırma Turları Katar, Bahreyn, Umman merkezli sosyal medya ve basın temsilcileri ile devam ediyor. Üç ülkeden gelen konuklar, 15-18 Haziran 2023 tarihleri arasında hem Kastamonu'yu tanıyacak hem de tanıtacaklar.

Kastamonu'nun kültür ve doğa harikası turizm destinasyonu olarak uluslararası pazarlarda tanıtılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ara vermeden devam ediyor. 6-9 Haziran'da Kuveyt merkezli seyahat acenteleri ile başlayan ve 10-13 Haziran'da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri sosyal medya ve basın temsilcileri ile devam eden Kastamonu Destinasyon Tanıştırma Programı'nın üçüncü etabında Katar, Bahreyn ve Umman'dan gelen sosyal medya fenomenleri Kastamonu'nun turizm potansiyeli yüksek unsurlarını yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı bulacak.

15 Haziran Perşembe sabahı Kastamonu Havalimanı'na gelen 17 sosyal medya ve basın temsilcisi 3 gün boyunca Kastamonu destinasyonunun doğal, kültürel ve gastronomi unsurlarını yakından tanıyacak. Tanıştırma programı 18 Haziran Pazar günü sona erecek. Uluslararası pazarlara yönelik tanıştırma programlarının Eylül ayında alternatif pazarlar ile devam etmesi planlanıyor.