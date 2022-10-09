KATSO Başkanı Fındıkoğlu, güven tazeledi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan seçimlerde Başkan Oğuz Fındıkoğlu güven tazeledi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) meclis üyesi seçimleri tamamlandı. Seçimlerde mevcut başkan Oğuz Fındıkoğlu'nun listesi kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Oğuz Fındıkoğlu'nun “beyaz” listesinden 18 kişi, Salim Arpacıoğlu'nun “mavi” listesinden 6 kişi meclise girerken, 3 isim ise bağımsız olarak meclis listesinde yer aldı.

Seçimlerin ardından KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kastamonu kazandı. Oda organ seçimlerini 140 yaşındaki tarihimize yakışır olgunlukta gerçekleştirdik. Demokrasinin gereği olarak aday olan ve oy kullanan tüm üyelerimize gösterdikleri emek ve sergiledikleri saygıdan dolayı teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız dönemde görev yapan meclis üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederken, önümüzdeki dönem oda organlarımızda görev alacak üyelerimize hayırlı olsun diyorum. Kastamonu ekonomisini geliştirmek, işletmelerimizi dünya ölçeğinde güçlü ve rekabetçi kılabilmek, KATSO'yu nice 140 yıllara şan ve şeref ve itibar içinde taşıyabilmek için yapacak çok işimiz var. Yorulmadan, bıkmadan, dinlenmeden aynı heyecan, irade ve ortak akıl ile Kastamonu için yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Seçim bitti, kazanan Kastamonu oldu. Kırgınlık ve küskünlük duymadan, istişare içinde, tüm üyelerimizi kucaklayarak inşa edeceğimiz önümüzdeki görev döneminin başta ilimiz olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.