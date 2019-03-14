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KATSO Başkanı Fındıkoğlu'ndan KOSGEB'e ziyaret

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve beraberindeki heyet, KOSGEB Başkanı Sayın Prof.

Dr. Cevahir Uzkurt'a ziyarette bulundu.



KOSGEB Başkanı Sayın Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve Başkan Yardımcılarına, KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Turgut Demir, İlhan Pehlivan, KOSGEB Kastamonu Müdürü Nevzat Erol ziyarette bulundu.Ziyarette KATSO Başkanı Fındıkoğlu, Kastamonu'ya Teknoloji Merkezi (TEKMER) kurulması, meslek okulları laboratuarlarına ve mermer sektörüne destek olunmasını için destek istedi.



KOSGEB Başkanı Uzkurt da imalat sektöründeki yeni girişimcilere verecekleri destekler hakkında detaylı bilgi verdi.

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