KATSO Başkanı Fındıkoğlu'ndan OSB'deki firmalara ziyaret

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri Erdal Gülcan, Hakan Aydoğan ve Ayhan Vural ile birlikte organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren PVC plastik doğrama işi yapan bir firmaya nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Fındıkoğlu, pazartesi günü açıklanan 2019 İstihdam Seferberliği hakkında firma yetkililerini bilgilendirdi.