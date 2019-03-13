İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KATSO Başkanına ziyaretler sürüyor

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’na Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu ve MHP Belediye Başkan Adayı Op.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'na Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu ve MHP Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu nezaket ziyaretinde bulundu.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Yönetim Kuruluna, Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Meclis Üye Adayları nezaket ziyaretinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.