KATSO Başkanına ziyaretler sürüyor

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'na Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu ve MHP Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu nezaket ziyaretinde bulundu.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Yönetim Kuruluna, Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Meclis Üye Adayları nezaket ziyaretinde bulundu.