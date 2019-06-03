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KATSO ile D'S DAMAT arasında indirim protokolü imzalandı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile D’S DAMAT arasında indirim protokolü imzalandı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile D'S DAMAT arasında indirim protokolü imzalandı.


Kastamonu Ticaret ve Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ile Erdem Mütevelli Giyim İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. arasında indirim protokolü imzalandı.


Kastamonu'da faaliyet gösteren D'S DAMAT Mağazasında indirim dönemlerine ek yüzde 10, indirimsiz dönemlerde tüm ürünlere yüzde 20 ve KOTON mağazasında tüm ürünlerde yüzde 10 indirim yapılmasına karar verildi.


Erdem Mütevelli Giyim Şirket Müdürü Erdem Mütevelli, “Oda üyelerimizin adreslerine gönderdiğimiz D'S DAMAT indirim kartlarını alışveriş esnasında mağaza yetkililerine ibraz etmeleri gerekiyor. Kartı olmayan oda üyelerinin D'S DAMAT mağazasından temin edebilecekler” dedi.


KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoglu ise, Şirket Müdürü Erdem Mütevelli'ye oda üyelerine gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ederek hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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