KATSO üyeleri için bir protokole daha imza attı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, üyelerinin eğitim alanında faydalanabileceği önemli bir protokole imza attı. İmzalanan protokol neticesinde üyeler, lise, kurs merkezi kayıtlarında indirimden faydalanabilecek. Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Erdem Yayıncılık Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş. ile Odamız işbirliğinde yapılan protokol çerçevesinde, Kastamonu Özel Final Akademi Anadolu Lisesi'ne kayıt yapılmak istendiğinde bin 500 TL indirim yapılması, Kastamonu Final Kurs Merkezi'ne kayıt yaptırmak istediğinde bin TL indirim yapılması ve verilecek olan test, dergi, kitap, sınav kitapçığı, deneme sınavı gibi dokümanlarda ücret muafiyeti sağlanması şeklinde protokol imzalanmıştır. İndirimden faydalanmak isteyen üyelerimiz üyelik belgeleri ile başvuru yapabilecektir” denildi.