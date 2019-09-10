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KATSO'da Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavı yapıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM A.

Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavı yapıldı.


2. el araç alım satımında faaliyet gösteren 12 adayın katıldığı ve 1 gün süren sınavda başarılı olan adaylar, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak.


Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Bu kapsamda Yönetmeliğin Geçici 1'ince maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 2020 Ocak ayına kadar Ticaret İl Müdürlüklerinden yetki belgesi almaları gerekiyor. Konu ile iştigal eden ve Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi alarak şartları sağlayanlar 01 Ocak 2020 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere https://ietts.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden Ticaret İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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