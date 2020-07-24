KATSO'da sorumlu emlak danışmanlığı yeterlilik sınavı düzenlendi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM işbirliğinde Kastamonu'da faaliyet gösteren emlak firmalarına yönelik Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlendi.

Alınması Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgeleri kapsamında yer alan Sorumlu Emlak Danışmanlığı için Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavı yapıldı. Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 sınavları Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirildi. 20-23 Temmuz 2020 tarihleri arasında yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşen sınava 19 emlak firması yetkilileri katıldı. Sınavlarda başarılı olan emlakçılar, ‘MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazanacak. Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuruları Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına şahsen yapılabiliniyor.