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KATSO'dan fırsatçılara yönelik uyarı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, ortaya çıkan yeni tip Korona Virüs sonrasında bazı işletmelerin haksız yere ürünlerinde fiyat artışına gitmesi sonrasında uyarıda bulundu.

Uyarıda, tespit edilen işletmelerin disiplin kuruluna sevk edileceği belirtildi.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, ortaya çıkan yeni tip Korona Virüs (COVİT-19) sonrasında bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ürünlerde haksız fiyat artışı yaptıkları hakkında şikayetler alındığını belirterek, şunları kaydetti: “Bu çerçevede tespit edeceğimiz işletmelerin Odamız disiplin kuruluna sevk edileceğini ve haklarında “Oda/Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna duyurur. Halkımızın sağlığı söz konusu olan bu süreçte fahiş fiyat uygulamayan firmalarımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz.”

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