KATSO'dan Türk Kızılayına gıda kolisi bağışı

Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle yeni tıp korona virüs ile mücadelede en ön saflarda bulunan Türk Kızılayı Kastamonu Şubesine, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından destek geldi. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 adet gıda kolisi yardımına Türk Kızılayı Kastamonu Şubesine teslim etti. Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Av. Akif Güzel, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından Ramazan ayı münasebetiyle Türk Kızılay Kastamonu Şubesine yardım kolisi bağışında bulunduğunu belirterek, “Ramazan ayı münasebetiyle her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde yapılan bu anlamlı bağıştan dolayı KATSO Başkanımız Oğuz Fındıkoğlu Beye, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımıza ve yönetimine kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.