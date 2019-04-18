Kavaklıgil, “Yapraklı kavşağı yapımına başlanacak”

Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Tosya Belediye Başkan Volkan Kavaklıgil, Tosya Devlet Hastanesi'ne yeni doktor ataması yapılması için talepte bulunduklarını belirterek, “Ayrıca Tosya-Kastamonu karayolunu gündeme getirdik. Bunun dışında Tosya Yapraklı Kavşağının çözüme ulaşması için yetkililerle görüştük” dedi.

Başkan Kavaklıgil, yaptıkları resmi temasların olumlu sonuçlandığını ifade ederek, ortalama iki hafta içinde bölgede ara verilen çalışmaların yeniden başlayacağını ve özellikle bu yoldan ulaşım sağlayan vatandaşların bağ ve köylerine daha rahat gidebileceğini belirtti. Kavaklıgil, “Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemde başlayan ve farklı sebeplerden dolayı yapımına ara verilen Tosya Yapraklı kavşağı olumlu temasların ardından yeniden yapılarak hizmet vermeye başlayacak. Geçtiğimiz dönemde de yapım çalışmaları esnasında oluşan bir takım olumsuzluklar ve vatandaşlarımızın ulaşım konusunda çektiği sıkıntılar da inşallah tekrar yaşanmayacak” dedi.