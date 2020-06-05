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Kavgalı olduğu eşini vurup polise teslim oldu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde eşini silahla vurarak ağır yaralayan bir kişi polis teslim oldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde eşini silahla vurarak ağır yaralayan bir kişi polis teslim oldu.


Alınan bilgiye göre, Salim K. ile eşi eşi Emine K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salim K. yanında bulunan silahla eşi Emine K.'ya ateş etti. Ağır yaralanan Emine K. olay yerine gelen ambulans ile önce Taşköprü Devlet Hastanesine durumunun ciddiyetini koruması üzerine ise Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.


Olay sonrası Salim K. polisi arayarak silahıyla birlikte teslim oldu. Salim K. ve eşi Emine K.'nın bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavgalı oldukları iddia edildi. Emine K.'nın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

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