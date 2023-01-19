Kavşakta çarpışan kamyonet ile otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çarpışan otomobil ile kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Tosya ilçesi Atatürk Caddesi Namık Kemal İlkokulu önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 AZ 939 plakalı otomobil ile 37 EU 617 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar, park halinde bulunan iki otomobile çarptı.

Kazada 4 araçta maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.