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Kayadan düşerek yaralanan büyükbaş hayvanı, jandarma kurtardı

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde Kayabaşı Mahallesinde kayadan düşerek yaralanan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde Kayabaşı Mahallesinde kayadan düşerek yaralanan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesinde Kayabaşı Mahallesinde ikamet eden Ü.Ş, yol üzerinde bulunan jandarma devriyesinin yanına gelerek ‘ormanda hayvan otlatırken ineğinin kayadan düştüğünü' belirterek jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, bölgeye çağrılarak devriye ile birlikte yaralanan hayvan bulunduğu bölgeden kurtarıldı.


Kurtarılan hayvan, veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra sahibine sağlıklı bir şekilde teslim edildi.

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