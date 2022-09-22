Kayalıklara oturan teknedeki balıkçılar denize düştü, boğulmaktan son anda kurtuldular

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayalıklara oturan balıkçı teknesindeki 2 mürettebat denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılan şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Kastamonu açıklarına balık tutmak için gelen balıkçı teknesi, Karadeniz'de oluşan dalgalardan kaçmak için Bozkurt'un İlişi Limanına sığınmak istedi. Denizdeki dev dalgalar sebebiyle sürüklenen balıkçı teknesi, İlişi Limanı girişinde kayalıklara doğru savruldu. Balıkçı teknesinin kayalıklara çarpması neticesinde teknede bulunan 2 balıkçı, denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren ve dev dalgalar arasında kaybolmaya başlayan balıkçılara, yine çevrede bulunan balıkçılar yardım etti. Balıkçılar, boğulma tehlikesi geçiren ve denizde sürüklenen 2 mürettebatı kurtararak kıyıya çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince 2 balıkçı, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dev dalgaların kayalıklara sürüklediği ve çarpmanın etkisiyle hasar gören balıkçı teknesi ise içine su alması sebebiyle battı. Kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile jandarma ekipleri, balıkçılara bir süre denize açılmamaları konusunda uyarıda bulundu.