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Kaybolan alzheimer hastası ormanlık alandı bulundu

Kastamonu’nun Araç ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan 65 yaşındaki alzheimer hastası, ormanlık alanda jandarma ekiplerince bulundu.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan 65 yaşındaki alzheimer hastası, ormanlık alanda jandarma ekiplerince bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Avlacık köyünde ikamet eden ve akşam saatlerinde kaybolan alzheimer hastası 65 yaşındaki H.Y., Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca görevlendiren özel ekip ile İz Takip ve Arama Kurtarma Köpek unsurunun müşterek çalışması neticesinde gece yarısı evinin yaklaşık 1 kilometre güneyinde bulunan ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Otların arasında bulunan H.Y, jandarma ekiplerince tedavi ettirilmesinin ardından ailesine teslim edildi.

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