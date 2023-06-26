Kaybolan Alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası vatandaşı bulmak için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde bağlı Keşlik köyünde yaşayan 62 yaşındaki Yaman Oğuz, dün öğle saatlerinden evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Oğuz'un ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında şu ana kadar Oğuz'a ait herhangi bir ize rastlanılamadı.