Kaybolan kedisini bulana para ödülü verecek

Kastamonu'da yaşayan bir vatandaş, 4 gün önce kaybolan kedisini bulamayınca çareyi bulana para ödülü vermekte buldu. Vatandaş, kedisini bulan kişiye bin TL para ödülü vereceğini duyurdu.

Kastamonu'nun Kırkçeşme Mahallesi Baba Sokak'ta yaşayan Özlem Ukil'in yaklaşık 1 buçuk yıldır beslediği ‘Tarçın‘ isimli "scotish" cinsi kedisi, yaklaşık 4 gün önce evinin arka bahçesinden kaçtı. Ukil, evden kaçarak kaybolan kedisini tüm çabalarına rağmen bulamadı. Kedisini bulamayan Ukil, çareyi kediyi bulana para ödülü vermekte buldu. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Ukil, kedisini bulana bin TL para ödülü vereceğini duyurdu.

"Kedimi getiren kişiye bin TL para ödülü vereceğim"

Kedisini bulanın kendisine ulaştırmasını isteyen özlem Ukil, "Kedim Tarçın 4 gün önce evimizden kaçmak suretiyle kaybolmuştur. Kedim arka bahçe kapısından kaçmış; kardeşleri, annesi ve biz onu bekliyoruz. Gören , bilen ve duyan kişilerin bize ulaşmalarını rica ediyoruz. Kedimi getiren kişiye 1000 TL para ödülü vereceğim. Kedimi karşılıksız getirilemeyeceğini bildiğim için bu şekilde bir yola başvurdum. Umarım birinin elindedir ve yemini, suyunu vermişlerdir. Lütfen kedim başkasının elindeyse bize ulaşsınlar. Kızım gibi, benim evlatlarımın yerindeler. Hiçbir şeylerini eksik etmedim. Kedimden geriye kafesi kaldı. Kardeşleri onu bekliyor. Kardeşleri, kaçtığı yere gidip bağırırcasına miyavlıyorlar. Kedim insan gibiydi, zaten ailemizin fertleri gibiydiler. Evladımın yerinde gördüğüm için kayboluşu çok acı veriyor. 4 gündür psikolojik olarak çok kötü haldeyiz, sürekli arıyoruz, bekliyoruz ve gözümüz yollarda” dedi.