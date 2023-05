Kaybolmaya yüz tutmuş ürünler gün yüzüne çıkartılıyor

Kastamonu'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle kurulan Olgunlaşma Enstitüsü'nde kaybolmaya yüz tutmuş ürünler, yeniden gün yüzüne çıkartılarak gelecek nesillere aktarılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü, ildeki tarihi Şeyhoğlu Konağı'nda faaliyetlerine başladı. Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, enstitüde sergilenen ürünleri inceleyerek, ürünler hakkında bilgi aldı.

“Kaybolmaya yüz tutmuş eserlerimiz gün yüzüne çıkartılarak teşhir edilecek”

Kaybolmaya yüz tukmuş eserlerin gün yüzüne çıkartılarak teşhir edileceğini belirten Vali Çakır, “Kastamonu tarihi ve müstesna bir şehir. Bu şehir kadınların her zaman ön planda olduğu bir şehirde olmuştur. Olgunlaşma Enstitüsü de burada var olan yapıya çok ciddi bir ivme kazandıracaktır. Halk Eğitim Müdürlüğü ya da kadın kooperatifleri vasıtasıyla güzel eserlerimiz bulunuyor. Kastamonu'ya özgü çok güzel el sanatlarımız, dokumalarımız, kadınlara yönelik el işlemelerimiz bulunuyor. Sonuçta bunların daha planlı, daha programlı, daha sistemli bir şekilde kadınlarımıza, gençlerimize, öğretileceği bir ortam oluştu. İnşallah bu okul sayesinde burada çok daha nitelikli usta öğreticiler çıkacaktır. Daha şuurlu, ekonomik hayata daha fazla atılan kadınlarımız çıkacaktır. Kaybolmaya yüz tutmuş eserlerimiz, onlar da gün yüzüne çıkartılacak. Güçlü bir şekilde ortaya çıkartılan ürünler teşhir edilecek. Bu aynı zamanda ilimizin turizmine de katkı sunacak. Bu bina uzun zamandır atıl vaziyette bulunuyordu. Burada ciddi bir çalışma yapıldı. Güzel bir bina ve ortam ortaya çıktı. İnşallah güzel işlere vesile olur” dedi.

“Türkiye'de 30 tane Olgunlaşma Enstitümüz bulunuyor”

Türkiye'de 30 tane Olgunlaşma Enstitüsü bulunduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ise, “Olgunlaşma Enstitüleri bizlerin kültürel geçmişin yaşatıldığı, gelecek nesillere aktarıldığı, aynı zamanda geleneksel el sanatlarımızın hayat bulduğu, Bakanlığımızın önemli merkezlerinden bir tanesi oluyor. Son yıllarda özellikle yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon ile bu enstitülerimizin gelişmesinde büyük desteği olan Sayın Emine Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'de 30 tane Olgunlaşma Enstitümüz bulunuyor. Bu enstitülerimizin her birinin sorunlarıyla tek tek ilgilenen, her birinin gelişimini, her birinin ürünlerini tek tek takip eden Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer'e teşekkür ediyorum. Nebahat Hanım sahip çıkmasaydı Olgunlaşma Enstitülerinde bizler bu kadar ilerleyemezdik. Mimarisinden boyasına varıncaya kadar bütün sorunlarıyla ilgilendiğinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bugün Şeyhoğlu Konağı'nı ziyaret ediyoruz. Buradaki ürünleri tanıyacağız, inceleyeceğiz. Bizlere tanınan bu imkandan ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Olgunlaşma Enstitüsünde Kastamonu'nun kültürel değerleri yaşatılarak, gelecek kuşaklara aktarılacak”

Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü'nün Kastamonu'nun kültürel değerlerinin yaşatılması ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediğini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu da, “İlki 1945 yılında Beyoğlu'nda kurulan ve ülkemiz genelinde 24 noktada hizmet veren Olgunlaşma Enstitüleri olarak 1 Haziran 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in himayelerinde 5 ilden birisi olan Kastamonu'ya Olgunlaşma Enstitüsü kazandırılmıştır. Olgunlaşma Enstitüleri, kültürel değerlerimizi, özellikle geleneksel el sanatlarımızı ve giyim kültürümüzü araştıran, bunları koruyarak yeni ürünler hazırlayan, bu ürünleri arşivleyerek gelecek kuşaklara aktaran, bunları ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımlarını sağlayan, yetiştiren, eğitim ve öğretime yani araştırma, tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin tümünü gerçekleştiren eğitim kurumlarıdır. Zengin bir tarihe ve geçmişe sahip olan Kastamonu'nun kültürel değerlerinin yaşatılması, bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefleyen Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü, Şeyhoğlu Konağı'nda hizmete başlayacaktır” şeklinde konuştu.