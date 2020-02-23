İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayganlaşan yolda duramayan araç şarampole uçtu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde kayganlaşan yolda duramayan otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kayganlaşan yolda duramayan otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Daday ilçesine seyir halinde olan Şakir D. yönetimindeki 37 SP 363 plakalı araç, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sonucu İnceğiz Mevkiinde yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü Şakir D, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavisi yapıldı. Kazada araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.