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Kayıp balıkçının cesedine ulaşıldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde batan balıkçı teknesinde kaybolan balıkçı Hayati Kara’nın cesedine ulaşıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde batan balıkçı teknesinde kaybolan balıkçı Hayati Kara'nın cesedine ulaşıldı.



İnebolu ilçesine bağlı Taşburun köyü açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan Hayati Kara'nın arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, UMKE, AFAD, jandarma ekipleri ve Sinop'tan gelen dalgıçlar katıldı. Hayati Kara'nın cansız bedenine dalgıçlar ve balık adamlar tarafından denizde yapılan arama sonucunda ulaşıldı. Denizde döktükleri ağın içinde bulunan Hayati Kara'nın cansız bedeni Sahil Güvenlik Botu tarafından İnebolu Limanı'na getirildikten sonra İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Aynı olayda teknede bulunan Hayati Kara'nın kardeşi Şeref Kara, yüzerek kıyıya çıkmayı başarmış, teknede bulunan diğer şahıs Murat Azaklıoğlu'nun ise cansız bedeni bulunmuştu.

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