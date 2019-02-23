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Kayıp şahıs, ölü olarak bulundu

Kastamonu’da kayıp olduğu bildirilen şahıs, yapılan arama sonucu ölü olarak bulundu.

Kastamonu'da kayıp olduğu bildirilen şahıs, yapılan arama sonucu ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde Gökbelen Köyünde ikamet eden 57 yaşındaki Mehmet Yetgin'in yakınları, haber alamadıkları için kayıp ihbarında bulundu.


Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yetgin, evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Yetkin'in bulunması için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı. Arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucu Mehmet Yetkin'in cenazesine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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