Kaymakam Açıkgöz, ilkokul çalışmaları yerinde inceledi

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cumhuriyet İlkokulu'nun inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide Cumhuriyet İlkokulunun devam eden inşaat alanını inceledi. Ziyaret esnasında yüklenici firmanın sahibi Asım Kul, çalışmalar hakkında Kaymakam Ali Açıkgöz'e ve Cide İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Özarslan'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yüklenici firma Asım Kul, Kaymakam Ali Açıkgöz'e okul inşaatının Eylül ayına kadar bütünüyle tamamlama sözü vererek, yaşadığı birtakım sıkıntıların çözümü noktasında da yardımda bulundu. Bunun üzerine Kaymakam Açıkgöz, yaşanan sıkıntıların tamamını Vali Avni Çakır'a aktaracağını belirtti.

Kaymakam Açıkgiz, kısa süre önce inşaatı devralan Asım Kul'a, inşaatı hızla tamamlama yolunda ilerlediği için teşekkür ederek, Cumhuriyet İlkokulunun daha önce ihaleyi alan firmalar tarafından yarım bırakıldığını hatırlatarak, okullar açılmadan okulun tamamlanması için ellerinden elen gayreti gösterdiklerini kaydetti.