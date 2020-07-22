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Kaymakam Açıkgöz, “İşletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı”

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.


Korona virüs önlemleri kapsamında işletmelere yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını belirten Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, maske konusundaki denetimlerin sıklaştığını söyledi. Son günlerde çok sayıda ceza kesmek durumunda kaldıklarını ifade eden Kaymakam Açıkgöz, vatandaşlardan maske konusundaki tedbirlere uymalarını ve maskelerini ağız ve burunlarını tam kapatacak şekilde takmalarını istedi. Açıkgöz, “Pandemi tedbirleri çerçevesinde gece saat 00.00'a kadar çalışmalarına izin verilen işletmelerimiz, artık bu kısıtlamaya tabi olmadan faaliyetlerini yürütebileceklerdir. Bu yeni düzenlemenin Cidemiz ve esnafımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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