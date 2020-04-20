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Kaymakam Açıkgöz, vatandaşa maske dağıttı

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide Halk Eğitim Merkezinde gönüllüler tarafından üretilen maskeleri ücretsiz vatandaşlara ve esnaflara dağıttı.


Cide Kaymakamlığı bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grubu altında kurulan gönülleler tarafından Cide Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi devam ediyor. Üretilen maskeler, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ünde katılımıyla vatandaşlara ve esnaflara dağıtıldı.


Maske dağıtımı sırasında vatandaşlarla ve esnaflarla bir süre de sohbet eden Kaymakam Açıkgöz, hijyenik paketlerde hazırlanan maskeleri ve el dezenfektanlarını vatandaşlara ve esnaflara ücretsiz dağıttı.


Kaymakam Açıkgöz, “Esnafımızın sıkıntılarını dinledik, vatandaşlarımızın taleplerini aldık. Ayrım yapmadan tüm esnafımızın yanında olmak adına ne yapmak gerekirse her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte işyeri kapalı olan tüm esnafımıza hem merkezi ödenekler yoluyla hem de Cide Kaymakamlığı olarak destek olacağız” dedi.

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