Kaymakam Atasoy, şehit aileleri ve gazileri iftar sofrasında ağırladı

Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verdi.

İnebolu Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar yemeğine, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve eşi Dilek Özay ile kurum amirleri de katıldı.

İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın Kur'an-ı Kerim okuduğu programda şehitler için dua edildi. Hamidiye Camii imam hatibi Haki Yılmaz da ney dinletisi sunarak ilahiler seslendirdi. Programın sonunda konuşan Kaymakam Atasoy, şehit aileleri ve gazilere devletin tüm birimlerinin kapılarının her zaman açık olduğunu ifade ederek, 16 Mayıs 1924 tarihinde İnebolu Kayıkçılar Loncası'na teslim edilen İstiklal Madalyası'nın yıl dönümü olması nedeniyle iftar programını aynı tarihte düzenlediklerini kaydetti.