Kaymakam Deniz Pişkin, "Arıcılıkta yol haritasını belirleyeceğiz"

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan arıcılık kursunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, çok anlamlı ve çok verimli geçtiğini düşündüğü kursun planlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kaymakam Deniz Pişkin, “Hepiniz arıcılık konusunda, kendi köyünde veya mahallesinde bu işle iştigal eden insanlarsınız. Ama her işin ilmini ve fennini bilmek, bilimsel anlamda metotlarını öğrenmek pratiğinizi geliştirir ve size çok şey kazandırır. Bizim zaten Tosya'da da yapmak istediğimiz şey budur. Biz arıcılığı biraz atadan görme tekniklerle, kulaktan dolma bilgilerle daha çok uygulamada gördüğümüz ve edindiğimiz tecrübelerle yürütüyoruz. Bizim amacımız ise bu işi yapan insanların bu işin bilimsel anlamda da temeline hakim olmasını sağlamaktır. Böyle olunca hem sizin bu işe olan şevkiniz ve merakınız perçinlenmiş olacak, hemde kovan başına aldığınız ürün miktarında inanıyorum ki artış olacak” dedi.

"Arıcılık kursu milat olacak"

Kaymakam Deniz Pişkin konuşmasının devamında “Bizim arıcılık konusunda ilçede yaratmaya çalıştığımız sinerjinin başlangıcı bu kurs oldu. Ben inanıyorum ki bu bir milat olacak. Bu tür kurslarımız devam edecek. Şimdiden, Yağcılar köyünde arıcılık kursu açılması yönünde talepte bulunuldu. İnşallah o kursu da açacağız. Yeter ki vatandaşımızdan bu yönde talep gelsin. Biz bu talepleri her zaman memnuniyetle karşılamaya hazırız. Tosya Kaymakamlığı olarak bu kursu bitiren herkese teşvik olarak birer kovan hediye edeceğiz“ diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel'inde katılacağı 04.11.2019 tarihinde geniş çaplı bir toplantı yapacaklarını ifade eden Kaymakam Deniz Pişkin, bu toplantıda sektörün yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

Törende 72 saatlik aracılık kursunu başarı ile tamamlayan 20 kursiyere sertifikaları Kaymakam Deniz Pişkin ve protokol üyeleri tarafından verildi.