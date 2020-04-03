Kaymakam Deniz Pişkin, "Çeltik üreticilerinin yanındayız"

Çeltik üretimi yapılan köylerde Mart ayında başlayan sulama kanalları temizliğinin Nisan ayı içinde tamamlanacağını belirten Kaymakam Deniz Pişkin çeltik üreticilerinin yanlarında olduklarını belirtti. Kaymakam Deniz Pişkin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlçemizdeki çeltik üretimini arttırmak, üreticilere teşvik ve katkı sağlamak amacıyla çiftçilerimiz tarafından verilen beyannameler üzerinden oluşan çeltik komisyon bütçemizi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerimizin yararına kullanıyoruz. Bu kapsamda Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği iş makineleriyle yürüttüğümüz çeltik tarlalarındaki toprak sulama kanallarının temizlik çalışmalarını Zincirlikuyu Köyümüzde yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Mart ayında başladığımız temizlik çalışmaları kapsamında Devrez Vadisinde bulunan ve ağırlıklı çeltik üretimi yapan 11 köyümüzün sulama kanalları temizliği işlemlerini Nisan ayı içerisinde tamamlamış olacağız ve bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.