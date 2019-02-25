İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Deniz Pişkin, Diyanet ve Halk Eğitim kurslarını ziyaret etti

Kastamonu’nun Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, Karabey Köyünde kadınlara yönelik açılan Diyanet ve Halk Eğitim Kurslarını ziyaret etti.

Kastamonu'nun Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, Karabey Köyünde kadınlara yönelik açılan Diyanet ve Halk Eğitim Kurslarını ziyaret etti.


Tosya Kaymakamı, Karabey Köyünde kadınlara eğitim veren Diyanet ve Halk Eğitim Kurslarını ziyaret etti. Kaymakam Deniz Pişkin'in ziyaretinde İlçe Müftüsü Eyyup Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Halk Eğitim Müdürü Nesrin Avcı, Milli Eğitim Şube Müdürü Sevgi Alkan ve Karabey Muhtarı Bekir Yazanlar' da hazır bulundu. Köydeki Kur'an Kursu ile Nakış-Dikiş Kursu hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin, kursiyerlerle sohbet ederek ihtiyaç ve önerilerini sordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.