Kaymakam Deniz Pişkin, kontrol noktalarını inceledi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüse karşı halkın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler üst düzeye çıkarıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçenin giriş ve çıkışındaki polis uygulama noktaları ile grup köy yolları üzerindeki jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının sahadaki uygulamalarını ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrol çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Deniz Pişkin, yetkililerden bilgi aldı. Hem görevlilere hem de sürücülere bir takım uyarılarda bulunan Kaymakam Pişkin, salgınla mücadelede herkese önemli sorumluluklar düştüğünü söyleyerek sürücü ve yolcuları mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kaymakam Deniz Pişkin'e ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ile İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül eşlik etti.