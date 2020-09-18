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Kaymakam Deniz Pişkin köy ziyaretlerine devam ediyor

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin köy ziyaretlerine devam ediyor.


Köylerin sorunlarını çözmek, yerinde görmek ve talepleri dinlemek amacıyla köy ziyaretlerine devam eden Kaymakam Deniz Pişkin, ilçenin en uzak köylerinden olan Musa Köyü ziyaret etti. Ziyarette köyün problemlerini yerinde gören Kaymakam Deniz Pişkin, halkın taleplerini dinledi. Başta cami olmak üzere köyün ortak kullanım alanlarında incelemelerde bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, köydeki yaşlı ve hastaları da ziyaret ederek taleplerini dinledi.

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