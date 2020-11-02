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Kaymakam Deniz Pişkin, KÖYDES çalışmalarını inceledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, devam etmekte olan KÖYDES çalışmalarını inceledi.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devam etmekte olan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Aşağıkayı köyünü ziyaret etti. Ziyarette köy sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Deniz Pişkin, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretin ardından KÖYDES kapsamında köyde devam eden kilit parke çalışmalarını inceleyen Kaymakam Deniz Pişkin, “Kaymakamlığımızın 2020 yılı KÖYDES Çalışma Programı kapsamında, Aşağıkayı Köyümüzde yapımı devam etmekte olan kilit parke çalışmalarını yerinde inceledik, vatandaşlarımızla hayırlı olsun dileklerinde bulunduk” diye konuştu.

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