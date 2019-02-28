Kaymakam Deniz Pişkin: “Okuyan bir Türkiye için, okuyan bir Tosya hayalimiz var”

Kastamonu'nun Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan “Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın” tarafından başlatılan kampanya kapsamında Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin kütüphanesine 500 adet kitap kazandırıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan “Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın” kampanyası kampanyası hızla devam ediyor. Bu kapsamda devam eden kampanyada Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin kütüphanesine 500 adet kitap yerleştirildi.

Kampanya hakkında konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, “Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın” sloganıyla başlatmış olduğum kitap-kütüphane kampanyasıyla okullarımıza sadece kütüphane kazandırmıyoruz, kütüphanesi olup yeteri kadar kitabı olmayan okullarımıza da kitap desteği sağlıyoruz. Bugün Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizin kütüphanesine, hayırseverlerimizin bağışlarıyla kampanya kapsamında temin ettiğimiz 500 adet kitabı öğrencilerimizle birlikte yerleştirdik. Onların yeni kitapları heyecanla karıştırırken gözlerinde beliren parıltıyı görmek en büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.