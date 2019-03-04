Kaymakam Deniz Pişkin, tekstil çalışanları ile birlikte kitap okudu

Kastamonu'nun Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası çalışanları ile birlikte kitap okudu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in, ilçe genelinde başlattığı kitap okuma kampanyasına özel sektörden de destek geldi. Bir tekstil fabrikasının çalışanlarıyla birlikte kahvaltı yapan Kaymakam Deniz Pişkin, sonrasında çalışanlarla birlikte kitap okudu. Kaymakam Pişkin, tekstil fabrikası sahibi, çalışanlarına kitap okumak için imkan tanıyan yaklaşımından dolayı kutlayıp, diğer özel sektör kuruluşlarımız arasında da bu tür uygulamaların yaygınlaşmasını dilediğini söyledi.