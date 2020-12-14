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Kaymakam Deniz Pişkin, uygulama noktalarını denetledi

100 karayolu üzerinde bulunan uygulama noktalarında görev yapan ekipleri denetledi.


Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolu üzerinde bulunan jandarma ve polis kontrol noktalarında ekipler uygulama yaparak muafiyet ve izin sorgulaması yaptı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, jandarma ve polis kontrol noktalarında uygulama yapan ekipleri denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kaymakam Deniz Pişkin, “Sokak kısıtlamasının olduğu saatlerde ilçe merkezi ve D-100 Karayolu üzerinde bulunan Polis ve Jandarma Kontrol Noktalarını ziyaret ederek sürücülere ve vatandaşlara muafiyet ve izin sorgulaması gerçekleştiren ekiplerimizden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Yağmur altında gayretle görev yapan kolluk görevlilerimizi tebrik ediyor, kısıtlamalara birkaç istisna haricinde ekseriyetle hassasiyet gösteren Tosyalı Hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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