İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Deniz Pişkin, "Yemek dağıtımı aksamayacak"

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin korona virüs salgın hastalığı döneminde de sıcak yemek dağıtımının aksamadan devam ettiğini söyledi.


Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaymakamlık tarafından hayata geçirilen Tosya Aşevi bir yılını doldurdu. İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişilere her gün sıcak yemek dağıtımı yapan ve evlerine kadar ulaştıran Tosya Aşevinde incelemelerde bulundu.


İhtiyaç sahibi vatandaşların kapılarına kadar sıcak yemek ulaştırıldığının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığımız tarafından hayata geçirilen Aşevi projesi bir yılını doldurdu.


Hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapılarına kadar sıcak yemek götürmeye, salgın ile mücadele ettiğimiz bu günlerde de devam ediyoruz “ diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.